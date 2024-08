Ministro de Trabajo sobre pedido de oración contra la corrupción: "Dios está con todos nosotros"

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, fue consultado sobre las recientes declaraciones de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien desde Juliaca pidió a la población “rezar” para evitar la tentación de caer en actos de corrupción.

Maurate, desde Tumbes, respondió que "Dios está con todos nosotros", citando que la fe no discrimina entre periodistas, funcionarios y trabajadores. "Ojalá que Dios nos ilumine a todos para mejorar nuestro país, para mejorar el empleo y que nos ayude a ser más productivos", añadió.

El ministro también indicó que en muchas ocasiones las declaraciones pueden ser descontextualizadas. "No sé el contexto en el cual se ha dicho, pero a veces las cosas se sacan de contexto. Se dicen de una manera, pero se presentan de otra. No me parece mal que los peruanos podamos orar", comentó.

¿QUÉ DIJO HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR?

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar se presentó en la ciudad de Juliaca, en Puno, donde durante la inauguración del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado, hizo un llamado a la población a extender sus oraciones para evitar que el actual gobierno caiga en la corrupción.

“Yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar y sigamos trabajando con la frente en alto”, dijo durante su discurso.