Presidente de Capeco cuestiona creación del Ministerio de Infraestructura

Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), se pronunció luego que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, confirmó que el gobierno de Dina Boluarte creará el Ministerio de Infraestructura.

Al respecto, el titular de Capeco rechazó la creación de dicha cartera ministerial, la cual absorberá a la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, entre otros.

"Se ha propuesto el Ministerio de Infraestructura que, realmente, no creemos que vaya a solucionar el problema del déficit de infraestructura que tenemos y la dificultad para construir nuestra obra pública porque no se está atacando el problema fundamental: que el funcionario público tiene miedo de firmar para no ser sometido a proceso engorroso largos complicados", dijo.

PIDE ATACAR A LA CORRUPCIÓN

En ese sentido, Zapata señaló que el gobierno debe centrar sus esfuerzos en atacar a la corrupción que se da en la construcción de infraestructuras: "Si no atacamos el déficit, como se formulan los expedientes técnicos, tampoco ganamos mucho", sostuvo.