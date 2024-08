Juan José Santiváñez: Susel Paredes promoverá moción de interpelación contra ministro del Interior

La congresista del Frente Democrático, Susel Paredes, se pronunció tras revelarse unos audios donde el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le habría confesado al capitán PNP Junior Izquierdo, que la presidenta Dina Boluarte le habría ofrecido el cargo a cambio de que desactive la Diviac.

Al respecto, la parlamentaria anunció que promoverá una moción de interpelación contra el titular del Mininter, a fin de que pueda acudir al Palacio Legislativo y dar las explicaciones este caso, por el cual ya se ha abierto una investigación en la Fiscalía.

PACTOS POLÍTICOS

Asimismo, Paredes Piqué indicó que no se pueden aplicar más medidas, como una moción de censura, debido a que existiría "un pacto" entre la mayoría congresal y el Poder Ejecutivo.

“Ese es el problema, en que estamos estancados. Hay una mayoría congresal que tiene un pacto. Entonces, hay actos de control político que no se pueden terminar porque la mayoría congresal no firma nuestras interpelaciones (...) “Si lo que ha dicho es verdad, él no debe estar un segundo más, ninguna oficina del Estado", sostuvo.