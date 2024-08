María Agüero: alcalde Yanahuara asegura que perulibrista no debería tener el cargo de congresista

Luego de que salieran a la luz las declaraciones de María Agüero en 2021, año donde arremetía contra los colegios de Arequipa y mencionar que no se sentía identificada como una pobladora de la ‘Ciudad blanca’.

Las palabras causaron la molestia entre la población, profesores, alumnos y autoridades de la región, por lo que el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger indicó que el título de congresista para la perulibrista le quedó muy grande.

“No puede ser posible que una congresista que representa a Arequipa, y que dicho sea de paso poco o nada ha hecho por Arequipa y menos por Yanahuara, se manifieste de esa manera: Que no se siente arequipeña. Si no se siente arequipeña, habiendo nacido en Arequipa, pues yo creo que nunca debió postularse y lastimosamente no debería tener este cargo de congresista”, enfatizó.

NO LA QUIEREN EN COLEGIOS DE AREQUIPA

Durante su visita a la institución Independencia Americana de Arequipa, los alumnos del plantel y padres de familia abuchearon a María Agüero, quien fue tuvo que retirarse, ya que comenzaron a lanzarle huevos.