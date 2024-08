Dina Boluarte asegura que terminará su mandato en 2026: “Seguiremos trabajando por todos los peruanos”

Durante su participación en el Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa, la presidenta Dina Boluarte aseguró que terminará su Gobierno en 2026. En declaraciones, la dignataria precisó que existen sectores que buscan distraerlos.

Asimismo, la jefa de Estado sostuvo que continuarán trabajando por el bienestar de todos los ciudadanos y seguirán atendiendo las demandas de los peruanos.

" Seguiremos trabajando en esa mirada en este tiempo que nos queda para gobernar hasta el 2026 (…) No nos vamos a detener con distracciones, que ya quisieran muchos que nos distraigamos y no trabajemos. Tenemos la fuerza y tenemos el coraje, la valentía y la dignidad para seguir avanzando y trabajando por el beneficio de más familias, de todos los peruanos, de todas las peruanas, y no nos van a distraer”, sostuvo.

TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS EN AREQUIPA

El Gobierno de Dina Boluarte ha logrado entregar más de 3 mil títulos de propiedad en la ‘Ciudad Blanca’. Tras ello, los arequipeños agradecieron la iniciativa del Ejecutivo por el apoyo que se les había negado desde hace mucho tiempo atrás.