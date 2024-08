Premier pide desechar audios como prueba en caso del ministro del Interior

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo al Ministerio Público. En dichos audios, se alega que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mencionó que la presidenta Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac para acceder al cargo.

En una conferencia de prensa, Adrianzén aclaró que el ministro Santiváñez negó la autenticidad de los audios, afirmando que no pueden ser sometidos a pericia legal debido a que son copias y no el soporte original. “Cuando uno hace peritaje solo lo puede hacer de la matriz, no puedes hacerlo de copias”, aseguró Adrianzén.

En ese contexto, el jefe del Gabinete Ministerial pidió que las grabaciones sean desechadas como prueba en el proceso judicial. “Así que puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Va a ocurrir en este proceso como ya ha ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias”, expresó.

EN DEFENSA DE LA PRESIDENTA

En otro momento el presidente del Consejo de Ministros desmintió que la presidenta, Dina Boluarte, haya ofrecido el cargo a Santiváñez a cambio de desactivar la Diviac. Afirmó que el proceso de nombramiento de ministros se realiza de acuerdo con la Constitución y que fue él quien propuso a Santiváñez, y la presidenta quien ratificó su designación.