María Acuña a favor de interpelar a ministro Manero: "Que venga al Congreso"

La congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, se pronunció sobre la moción de interpelación presentada este martes 20 contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por sus polémicas declaraciones sobre la situación alimentaria en el Perú.

En entrevista para Exitosa Noticias, la parlamentaria apepista respaldó la iniciativa impulsada por parlamentarios de izquierda, no obstante, precisó que su bancada aún no ha definido una postura al respecto.

"Yo personalmente estoy de acuerdo para interpelarlo y que venga al Congreso. Aún no me he reunido con mi bancada, nos vamos a reunir y estamos de acuerdo", indicó la legisladora.

LAS DECLARACIONES DE MANERO

Como se recuerda, el ministro Ángel Manero generó polémica hace unas semanas al asegurar que en el Perú "no se pasa hambre" y, por el contrario, "se come de manera contundente". Dichas palabras motivaron a que congresistas de izquierda presenten una moción para interpelarlo.