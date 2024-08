Ministro de Educación muestra su apoyo a Pamela López: “Nos solidarizamos con ella”

En medio de la denuncia que presentó Pamela López contra Christian Cueva por violencia familiar, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, se pronunció al respecto y mostró su solidaridad con la madre de los hijos del futbolista peruano.

Asimismo, Quero hizo énfasis que el Gobierno presidido por la presidenta Dina Boluarte rechaza cualquier tipo de agresión contra las féminas del país.

“Así que nos solidarizamos con la señora Pamela, a quien le enviamos nuestro saludo y, por su puesto, condenamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, indicó.

CUEVA SE HARÁ CARGO DE TODOS SUS ACTOS

Por medio de un comunicado, Christian Cueva indicó que se hará cargo de todas las imputaciones que ha hecho Pamela López en su contra, por lo que tiene previsto realizarse diversas evaluaciones.

“He sido tildado de muchas cosas malas, defectos que seguramente tengo y ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Se que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis actos”, indicó en su cuenta de Instagram.