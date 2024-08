Congreso: presentan moción de interpelación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Tras sus declaraciones donde aduce que los peruanos comen de manera “contundente”, un grupo de congresista decidió presentar una moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, para que explique cuál es la verdadera situación alimentaria en el país.

PALABRAS POLÉMICAS SOBRE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA

El último 7 de agosto en una conferencia de prensa, el titular del Midagri desestimó las cifras que brindó la FAO donde se indica que alrededor de 17 millones de ciudadanos tiene un acceso limitado a los alimentos, o en el peor de los casos, pasan varios días sin comer.

“En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable”, comentó.

Cabe mencionar que, la moción de interpelación tiene la firma de la congresista Susel Paredes, Isabel Cortez, Silvana Robles, Elías Varas, Guillermo Bermejo, entre otros parlamentarios más.