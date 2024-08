Norma Yarrow sobre Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva: “No tiene capacidad para seguir en el cargo”

En medio de la búsqueda que viene realizando la PNP para dar con el paradero de Vladimir Cerrón, la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, criticó la continuidad de Waldemar Cerrón en la Mesa Directiva del Congreso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Yarrow Lumbreras indicó que el hermano del exgobernador de Junín no debe seguir en el cargo como segundo vicepresidente de este grupo del Parlamento, ya que no tiene la capacidad moral.

“Nos hemos abierto totalmente del bloque porque no estamos de acuerdo con tener a Waldemar en una Mesa Directiva porque no tiene la capacidad moral porque el hermano es un prófugo de la justicia”, enfatizó.

MININTER NO QUIERE CAPTURAR A VLADIMIR CERRÓN

Sobre el paradero de Vladimir Cerrón, Norma Yarrow indicó que el Ministerio del Interior (Mininter) tiene toda la información para dar con el paradero del líder de Perú Libre, pero no quieren capturarlo.

“Si yo me quiero comunicar de manera virtual, tengo que enviar un enlace, el cual es totalmente rastreable. O es que el ministro del Interior no puede verlo o no hay una unidad de inteligencia. No les da la gana de capturarlo a Cerrón. Lo siento, pero Dina Boluarte y el ministro del Interior, tienen que ver en esto”, manifestó.