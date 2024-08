Ministro del Interior: "El Ministerio Público resulta ser en algunas oportunidades enemigo de la PNP”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a cuestionar el papel del Ministerio Público por sus últimas acciones, que, en su opinión, parecen ir en contra del trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población", dijo el pasado miércoles a RPP.

EJEMPLOS DE SANTIVAÑEZ

El titular del Mininter puso una serie de ejemplos en los que la Fiscalía habría tenido una actuación irregular.

El funcionario hizo referencia al pasado rescate de un empresario en Los Olivos y aseguró que no hubo fiscales durante el operativo, dado a que no habrían querido ir por no encontrarse en su jurisdicción.

"El general Marco Conde tuvo que llamar al fiscal superior para exigirle que el fiscal de la jurisdicción vaya y el fiscal superior prácticamente lo conminó al fiscal Díaz para que se hiciera cargo y este finalmente tampoco fue, mandó a su subordinada, una fiscal adjunta que fue a practicar la diligencia", explicó.

Adicionalmente, mencionó que un fiscal denunció a un grupo de policías por dar a conocer a la prensa los nombres de 16 requisitoriados que fueron detenidos durante un operativo que se realizó recientemente.

"¿Por qué los denunció? porque señalan que no teníamos ninguna razón para exponer a los delincuentes o presuntos delincuentes. Los acaban de denunciar. Garantismo para el delincuente ¿y para el policía?”, sostuvo.

También habló sobre el caso de un teniente de la PNP que fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por la muerte de un peligroso delincuente de Cajamarca, que perdió la vida tres días después de su aprehensión.

“En este momento tenemos a un teniente PNP sentenciado a 15 años de prisión por ser acusado de ser responsable de la muerte de un delincuente, probado y acreditado, que mató al hijo de un policía", agregó.

¿DÓNDE ESTÁ CERRÓN?

Al ser consultado sobre el paradero del prófugo líder de Perú Libre señaló que las hipótesis apuntan a que se encuentra en el Perú.

“Yo soy el ministro (del Interior), yo no lo busco a Vladimir Cerrón, quien lo busca es la Policía”, dijo, agregando que el grupo que maneja el caso “se ha reducido” ante el riesgo de filtración de información.