Adrianzén admite que no puede “dar una fecha” para la captura de Vladimir Cerrón tras polémica conferencia

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostiene que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra haciendo todo lo posible para dar con la ubicación del prófugo Vladimir Cerrón, pero que no pueden dar una fecha exacta para su captura.

“Yo también quisiera estar en condiciones de dar un plazo y una fecha, pero lamentablemente no puedo hacerlo. Lo que sí estoy en condiciones es de afirmar categóricamente que la Policía Nacional viene haciendo esfuerzos muy grandes, se ha conformado un equipo especial para la búsqueda del ciudadano”, dijo en una conferencia de prensa.

Esta consulta hacía referencia a un evento virtual en el que el líder de Perú Libre dio un discurso de 47 minutos, desde la clandestinidad, ante sus militantes en la plataforma de zoom, pese a que lleva 300 días prófugo.

“Puede usted estar seguro de que el largo brazo de la ley va a llegar hasta él, y lo vamos a llevar a tribunales”, agregó.

Como bien se sabe, el exgobernador de Junín cuenta con dos órdenes de prisión preventiva en su contra y una sentencia de 3 años y medio de cárcel por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka.

LA CONFERENCIA FUE EN VIVO

La congresista Kelly Portalatino, quien ha sido cuestionada por su aparente cercanía con Cerrón, confirmó que el prófugo participó en una conferencia virtual en vivo durante una asamblea de Perú Libre.

“Este domingo hubo una asamblea nacional y ha habido una comunicación y no esperábamos menos de nuestro fundador. Obviamente un partido de izquierda que ha llevado a Pedro Castillo a ser presidente", sostuvo la legisladora, según América Noticias; sin embargo, dijo desconocer su paradero.

"Yo no conozco y no soy parte. Lo dejo ya zanjado. Yo no conozco el paradero de Cerrón. Se encuentra en los corazones de todos los peruanos", agregó.