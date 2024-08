Eduardo Salhuana cuestiona a la prensa por vincularlo con la minería ilegal

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, Rechazó las acusaciones que lo vinculan con pretender favorecer a la minería ilegal en el Perú a través de la presentación de propuestas legislativas.

En conferencia de prensa, el también parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) responsabilizó a los medios de comunicación por esta situación y aseguró que la difusión de noticias sobre este tema "genera una mala situación" en su contra y en contra del Congreso.

"Lamentablemente esas falacias y otras se repiten tratando de convertir la mentira en verdad. Eduardo Salhuana, minería ilegal. Eduardo Salhuana, minería ilegal. Eso genera una mala situación en contra del Congreso de la República y de mi persona", dijo.

DESCARTA RENUNCIAR

En ese sentido, Salhuana Cavides descartó renunciar a la Presidencia del Congreso, pese a los cuestionamientos en su contra, pues asegura que para llegar a dicho cargo ha forjado una carrera política "correcta".

"Yo he sido elegido para el periodo de un año. Creo que no tengo objeciones claras sobre mi conducta. Es la tercera vez que soy parlamentario. He sido ministro de Estado. Obviamente si he llegado a ese tipo de cargos es porque tengo una trayectoria correcta y me manejo con prudencia", sostuvo.