Juan José Santiváñez sobre demanda de coronel Colchado: “No he hecho ninguna acusación”

El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció respecto a la demanda presentada en su contra por el coronel PNP Harvey Colchado por presunta difamación agravada.

El titular del Mininter declaró ante los medios de comunicación que el exjefe de la Diviac tiene derecho a presentar querellas, pero cuestionó la necesidad de retractarse de sus afirmaciones.

Al ser consultado sobre si se disculparía, Santiváñez fue muy tajante en su respuesta indicando lo siguiente: "¿Retractarme de qué? No he hecho ninguna acusación contra el señor Colchado, solo he proporcionado información basada en actos investigados y documentados", afirmó el titular del Mininter.

REPARACIÓN

El titular del Mininter subrayó que no está preocupado por la solicitud de Colchado al Juzgado Penal Unipersonal de Turno de Lima, que incluye una pena privativa de libertad de 1 año y 8 meses, además de una reparación civil de 1 millón de soles.