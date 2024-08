Por incorporación de Darwin Espinoza: Carlos Zeballos anuncia su salida de Podemos Perú

El congresista de la República, Carlos Zeballos, anunció que se retirará de la bancada de Podemos Perú, debido a diferencias respecto a las recientes incorporaciones en la agrupación liderada por José Luna Gálvez.

En concreto, el parlamentario señaló que no tiene inconvenientes con el ingreso de Guido Bellido, sin embargo, explicó que su salida se debe al reciente "fichaje" del congresista Darwin Espinoza, quien había sido expulsado de Acción Popular.

“Por el tema de Guido Bellido no tengo ningún inconveniente. Por el tema del señor Darwin Espinoza no quiero hablar, no tengo problemas con él, pero ya lo he dicho en un programa que si él ingresaba a la bancada de Podemos yo me iba a retirar”, dijo.

SERÁ UN NO AGRUPADO

Asimismo, Zeballos indicó que no busca ningún tipo de beneficio personal con esta decisión y, por tal motivo, pasará a ser parte del grupo de congresistas no agrupados.