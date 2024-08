Edwin Martínez sobre paradero de Vladimir Cerrón: “Estaría escondido en Arequipa”

Hasta el momento lleva más de 270 días prófugo de la justicia y las autoridades aún no dan con su paradero. Ante ello, el legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, dejó abierta la posibilidad que Vladimir Cerrón podría estar escondido en Arequipa.

“Supuestamente existen conversaciones entre el gobernador regional de Arequipa con Perú Libre, algunos congresistas que tienen ese diálogo para proteger a Cerrón. Aparentemente Cerrón estaría por Arequipa, en Caylloma”, declaró en Canal N.

INICIO DE BÚSQUEDA PARA DAR CON SU PARADERO

Asimismo, Martínez Talavera manifestó que se dará un tiempo para contrastar toda la información que tiene y así poder dar con el paradero del fundador de Perú Libre y exgobernador de Junín.

“Ahora si le estoy tomando interés en esto. Si la policía no investiga, yo me voy arriesgar porque yo si no voy quedar con los tufitos de estos rojitos (Perú Libre)”, sostuvo.