Alejandro Soto: "En mi gestión no se ha aprobado ningún beneficio para Alberto Fujimori"

El congresista y expresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto Reyes, se pronunció sobre la polémica generada tras la aprobación de la solicitud del exmandatario, Alberto Fujimori, para que reciba una pensión vitalicia por haber gobernado el país.

En entrevista para Infobae, el parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), deslindó de la responsabilidad política sobre la aprobación del beneficio otorgado a Fujimori Fujimori y aseguró que en su gestión no se trató dicho tema.

"Esa documentación debe ir, si es que es necesario, a la Mesa Directiva para que tome una decisión. Así de simple. No veo cuál sea el problema. No responsabilizo a nadie, simplemente estoy señalando que en mi gestión no se ha aprobado ningún beneficio para Alberto Fujimori", dijo.

LA VERSIÓN DE SALHUANA

Cabe precisar que lo señalado por Soto Reyes se contradice con las declaraciones del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien señaló que el trámite para la observación y aprobación de la solicitud presentada por Fujimori se realizó entre abril y julio del presente año, es decir, cuando Alejandro Soto aún estaba al mando de la Mesa Directiva.

"Estos tres informes llegan en junio y el 10 de julio el área administrativa notifica al señor Alberto Fujimori que su solicitud había sido declarada procedente por las instancias administrativas y a fines de ese mes se le hace el depósito correspondiente al mes de julio", sostuvo en diálogo con Canal N.