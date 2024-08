Luis Aragón tras agresión que sufrió Patricia Chirinos en un bar de Barranco: “No hay justificación para la violencia”

Luego de la agresión que sufrió la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, cuando se encontraba en un bar de Barranco, acompañada con el congresista de Acción Popular, Luis Aragón.

En una publicación que compartió en sus redes sociales, Aragón Carreño condenó los insultos que recibió la legisladora en el establecimiento y manifestó que no existe ningún tipo de justificación para arremeter contra una persona.

"Condeno enérgicamente la agresión a la congresista Patricia Chirinos y a mi persona, la misma que presencié anoche en el distrito de Barranco. En una democracia, no hay justificación para ningún tipo de violencia. Rechazamos la intolerancia de algunos desadaptados que celebran estas conductas antidemocráticas", escribió en su cuenta de “X”.

PATRICIA CHIRINOS SE PRONUNCIA SOBRE EL CASO

La congresista Patricia Chirinos también se pronunció sobre el caso que le tocó vivir en el bar de Barranco y calificó a los agresores como unos “desadaptados”.

“Un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia", precisó.