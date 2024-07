Alejandro Cavero sobre presencia de Perú Libre en la Mesa Directiva: "Podemos llegar a acuerdos para un consenso"

El congresista y nuevo tercer vicepresidente, Alejandro Cavero, se pronunció sobre los cuestionamientos al denominado Bloque Democrático de derecha, por haberse aliado nuevamente con Perú Libre para comandar la Mesa Directiva en el periodo 2024-2025.

En entrevista para Canal N, el parlamentario de Avanza País señaló que, pese a las grandes diferencias ideológicas, confía en que se pueda llegar a acuerdos con la bancada del Lápiz que permitan una "coalición de consenso".

"No nos vamos a poner de acuerdo sobre eso (con Perú Libre), pero eso no quita que podamos llegar a acuerdos en otras materias para establecer en la Mesa Directiva una coalición de consenso para gobernar el Parlamento, uno que no es 'unísono' y es uno de los más fragmentados de los últimos 20 en el país, difícil de gobernar si no se dialoga", dijo.

DISCREPANCIAS

No obstante, Cavero Alva reiteró que las diferencias entre su bancada y Perú Libre se mantienen pese a que vienen trabajando juntos en la Mesa Directiva desde el pasado periodo legislativo.

"Estar sentado en la misma Mesa Directiva de un Parlamento de 13 grupos políticos no significa estar de acuerdo en todo. Hay diferentes discrepancias entre Avanza País, Perú Libre, e incluso con otros grupos", sostuvo.