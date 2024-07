Augusto Álvarez Rodrich califica de "mamarracho" el mensaje a la Nación de Dina Boluarte

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich calificó como “mamarracho” el mensaje a la Nación brindada por la presidenta Dina Boluarte en el Congreso en el marco de las Fiestas Patrias este 28 de julio.

Sobre la pausa de lectura que hizo la mandataria durante su discurso al no entender el significado de las siglas 'EP', indicó que esto revela que Boluarte Zegarra no leyó el texto antes. "Es un gobierno que no sabe donde está parado", aseguró.

En esa línea, señaló que el mensaje de Boluarte, que duró cerca de 5 horas, solo evidencia lo "mediocre" y "desubicado" que es su gestión desde que asumió la presidencia de la República. "Duro horas y no dijo nada", afirmó.