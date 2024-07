Ciudadanos rechazan reformas aprobadas por el Congreso: ¿Cuáles son?

El Congreso de la República aprobó hace meses un paquete de reformas políticas que han sido fuertemente criticadas por la población.

Entre las principales medidas impopulares se encuentran el retorno a un sistema bicameral y la restricción de la participación de mujeres en la política.

El proyecto de ley que establece el regreso a un Congreso bicameral, con una Cámara de Diputados y un Senado, ha sido uno de los más cuestionados por los ciudadanos. Además, se ha aprobado una reforma que limita el acceso de las mujeres a cargos políticos.

Pese a la oposición ciudadana, algunos parlamentarios se han mantenido firmes en su apoyo a estas reformas. "No podemos estar midiendo nuestras funciones de acuerdo si al vecino le guste o no", mencionó Elvis Vergara.

RECHAZO DE LA POBLACIÓN

Sin embargo, los ciudadanos han expresado su rechazo a estas medidas. "No deberían reelegirse", "Ellos mismos están haciendo su trabajo con intereses propios y no para el pueblo", "¿para que estan ocupando esos lugares si no están haciendo bien su trabajo?", fueron algunas de las declaraciones de los transeúntes.