Augusto Álvarez Rodrich sobre Mensaje a la Nación: "No tenía ninguna expectativa"

El economista y periodista, Augusto Álvarez Rodrich, se pronunció previo al tradicional Mensaje a la Nación que la presidenta Dina Boluarte viene dando por segundo año consecutivo, en el marco de la celebración por Fiestas Patrias.

En entrevista para el programa Día de la Patria, Álvarez Rodrich indicó que sus expectativas para el pronunciamiento de la mandataria eran "nada", asimismo señaló que el gobierno solo tiene ambición de llegar hasta el 2026.

"No tenía ninguna expectativa, la verdad. No es que sea pesimista, pero si me dicen la expectativa que tenía, era nada, lo cual no es necesariamente malo, porque es para un gobierno que no tiene una ambición muy grande, su ambición está más bien en cómo durar", señaló.

SOBRE EDUARDO SALHUANA

Por su parte, el analista político, César Campos, señaló que la designación del congresista Eduardo Salhuana (APP), como nuevo presidente de la Mesa Directiva, representa "una alianza de quienes, efectivamente, están buscando, solamente, llegar al 2026".