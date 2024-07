Maite Vizcarra sobre mensaje a la Nación de Dina Boluarte en 2023: ¿cuántas promesas cumplió?, seguramente ninguna

La periodista Maite Vizcarra se pronunció sobre el mensaje a la Nación que brindará la presidenta de la República, Dina Boluarte, hoy 28 de julio, en el marco de las Fiestas Patrias, destacando que en su gestión no se han cumplido con muchas de las promesas que anunció en su discurso del 2023.

“Me preocupa mucho porque el hecho de que sean tan impopulares, podría ser un tema de análisis, significa que es un Gobierno que no es legítimo y que ha perdido ese vínculo con la población y cuando mencionamos qué va a pasar con este discurso, probablemente la gente no espere nada. Si nos ponemos a pensar en lo que había anunciado en su discurso la señora Boluarte, en el 2023, ¿cuántas de esas promesas se han cumplido?, seguramente ninguna. Entonces, por qué tendríamos esta vez que creerle y saber si en verdad va a cumplir. Ese es el drama, y en ese juego de promesas que no se cumplen o de deseos vacíos, el Congreso tiene un gran mérito porque justamente la acompaña en ese deterioro, que es justamente esa desconexión entre la ciudadanía y sus instituciones”, destacó Vizcarra en una entrevista para Panamericana Televisión.

PAPEL DEL CONGRESO

La mujer de prensa señala que no observa una fiscalización efectiva por parte del Congreso al Ejecutivo, calificando estas presuntas alianzas como una “coalición del mal”.

“No hay una fiscalización, lo que se ha dado es un fenómeno muy curioso. En antaño, tú veías que existían estos grupos de oposición que de alguna manera hacían una suerte de contrapeso, hoy día se han convertido en una coalición para el mal”, las periodistas Marisol García y Carla Muschi destacaron que muchas veces llegan proyectos de ley contrarios al bienestar de la ciudadanía y que no siempre se observan.

La especialista sostiene que existen mecanismos para que la ciudadanía se involucre en estos temas y opinó sobre los problemas de criminalidad, corrupción e informalidad que vienen flagelando al país.

“La informalidad en verdad se convierte en una legitimación de las economías ilegales que lamentablemente están respondiendo un vacío que no hemos podido de alguna manera cubrir como Estado como instituciones formales y es grave porque se está dando como una suerte de realidad paralela”, destacando el caso de la minería ilegal y el narcotráfico.