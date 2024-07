Mensaje a la Nación de Dina Boluarte: expectativa por anuncios y promesas en su segundo año de gestión

Esta mañana, la mandataria Dina Boluarte brinda su segundo mensaje a la Nación desde el Congreso de la República con ocasión del 203 aniversario de la fundación republicana del país. Hay gran expectativa en distintos sectores por los anuncios que realizará.

Muchos ciudadanos esperan que la jefa de Estado anuncie el incremento del sueldo mínimo, acciones contra la delincuencia, la creación de empleos, lucha contra la corrupción, mayor acceso a agua y desagüe, así como a la educación, servicios médicos, etc.

MAYORES NOVEDADES

Pero hay especialistas y representantes de distintas instituciones que consideran que el discurso de la jefa de Estado no tendrá mayores novedades y lo más importante, sus ofrecimientos al final, tal vez, no se no lleguen a concretar.

“Creo que será un discurso con abuso de cifras, promesas para los dos años restantes pero difícilmente habrá un mea culpa o acercamiento con la población”, dijo a Correo el secretario General de Transparencia, Omar Awapara.