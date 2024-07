Congresista Susel Paredes sobre mensaje a la Nación de presidenta Boluarte: No iré a escuchar mentiras

La legisladora Susel Paredes informó que no se presentará este 28 de julio al Congreso de la República para escuchar el mensaje a la Nación de la presidenta de la República Dina Boluarte por Fiestas Patrias. Indicó que su decisión se debe a que no quiere escuchar mentiras.

“No voy a venir a escuchar el 28 de julio a escuchar mentiras, no espero nada del mensaje presidencial. No voy a venir en señal de protesta, no escucharé a una persona que está en investigaciones. Dina Boluarte tiene 49 muertos, cuando responda por ellos, podré escuchar alguna palabra de ella”, señaló a Expreso.

COGOBIERNA CON BOLUARTE

Paredes Piqué brindó estas declaraciones minutos antes de la elección de Eduardo Salhuana como presidente de la Mesa Directiva del Congreso, al que anunció no iba a respaldar debido a la relación que dicho legislador y APP mantienen con el gobierno de Boluarte Zegarra.



“El partido Alianza Para el Progreso (APP) cogobierna con la mandataria Dina Boluarte. Tiene ministros, embajadores y una influencia en el Estado. ¿Por qué justo lo han elegido a él? No voy a votar por la Lista 1”, manifestó Susel Paredes, cuestionando la elección de Salhuana Cavides y la influencia de su agrupación en el Ejecutivo.