Esdras Medina sobre mensajes a Richard Acuña: "Estoy buscando un consenso"

El congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, se pronunció luego que el portal El Foco, captó una imagen de una conversación vía WhatsApp que habría sostenido con Richard Acuña, hijo del líder de APP, César Acuña, donde le pide que "reconsidere", entregarle la Comisión de Presupuesto a su bancada.

En conversación con RPP Noticias, el parlamentario de la bancada celeste, pese a las evidencias, negó haber conversado con el hijo del gobernador de La Libertad, y aseguró que solo está tratando de "buscar un consenso".

"No he tenido una conversación con Richard Acuña, ahí no hay una conversación. Es una opinión mía que yo estoy indicando que hay que buscar consensos y que debe reconsiderar a Renovación Popular para seguir trabajando en conjunto (...) Yo no he conversado con él, ese es un mensaje de que estoy buscando una unidad, un diálogo", dijo.

"Está claro que siempre he apoyado todos los temas a nivel nacional, no hay algo específico (…) Hay que dar a conocer que yo estoy buscando un consenso de poder tener un entendimiento en general", añadió.

COORDINACIONES CON TODAS LAS BANCADAS

Asimismo, Medina Minaya especificó que siempre ha mantenido "coordinaciones" con todas las bancadas del Congreso, así como con los titulares de las distintas agrupaciones políticas.

"Primero, debo ser claro y preciso de que siempre he apoyado temas a nivel nacional, y debo ser claro y preciso de que he tenido coordinaciones con todas las bancadas, con todos sus presidentes, y con todos los que son líderes a nivel político porque el Congreso está integrado por políticos (…) Primero, la votación es secreta, y ahí no está específicamente indicando mi votación", sostuvo.