Excongresista Jorge del Castillo: La Policía Nacional no se "esmera" en capturar a Vladimir Cerrón

Lleva más de 280 días en la clandestinidad tras ser condenado a 3 años y 6 meses de prisión. Pero eso no le impide pronunciarse sobre la coyuntura, Vladimir Cerrón dice lo que quiere mediante las redes sociales, su captura es anunciada desde hace meses, pero al final no se concreta.

Al respecto el excongresista aprista Jorge del Castillo, en entrevista con Expreso, señaló: “Se ve que evidentemente la Policía no se está esmerando en esa captura porque ha pasado casi un año completo y como si no se pudiera detectar teléfonos, triangular ubicaciones, cosas así”.

MUCHOS INTERESES

"La tecnología que han usado contra otros, no la usan en el seguimiento contra el prófugo Cerrón, evidentemente. Tienen los equipos para hacerlo como el que adquirió la Diviac, pero no lo hacen, no lo quieren hacer. Hay muchos intereses de por medio, está clarísimo", indicó.

Sobre los presuntos nexos entre congresistas y personajes de Palacio de Gobierno para impedir la captura de exgobernador de la región Junín dijo: "Esa es una sospecha. Es raro que no se capture a Vladimir Cerrón Rojas y que él se burle de las autoridades (...) algo raro está pasando".