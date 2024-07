Carlos Álvarez responde a Keiko Fujimori: Yo conozco el Perú, no viajo solo en campaña electoral

El actor Carlos Álvarez Loayza respondió de manera contundente los comentarios de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien al ser consultada por la eventual candidatura presidencial del cómico, dijo que "se prepare, que viaje para que conozca el Perú".

"Sí lo conozco. La diferencia es que yo no viajo por el Perú por campaña, yo viajo porque me nace. He ayudado a mucha gente con cariño, porque amo a mi país, y quiero que les vaya bien a las personas", declaró el destacado humorista al programa 'Milagros Leiva, Entrevista'.

PRECANDIDATURA

"Yo no viajo por el país buscando votos. Viajo por el país, captando voluntades, inspirando a personas que ayuden a otras personas. A niños en el colegio. Esto lo vengo haciendo durante 40 años", agregó el flamante integrante del partido político 'País para Todos’.

"He tenido 40 años para crear un partido político, y no lo hice. Esa es la mejor prueba, que nunca me quise meter en política. Rechacé una precandidatura a Lima. Ahora lo hago porque siento que debo involucrarme para solucionar varias cosas", agregó el cómico.