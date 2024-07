Reacciones por proyecto que propone elevar a 16 años la edad mínima para relaciones sexuales consentida

Desde la bancada de Renovación Popular, la congresista Milagros Jauregui presentó un proyecto de ley para incrementar de 14 a 16 años la edad mínima para el consentimiento de las relaciones sexuales en menores de edad. La propuesta ha tenido respaldo.

“Yo considero que es una iniciativa saludable. Con 14 años, los menores no creo que estén preparados para ingresar a un mundo de jóvenes, pero no basta con hacer una ley, sino que hay que educar”, sostuvo el congresista no agrupado Edwin Martínez.

Susana Chávez, directora de Promsex, advirtió que esta ley podría tener consecuencias negativas para los menores, ya que si se sube la edad para el consentimiento sexual, los adolescentes entre 14 y 16 años quedarían fuera de las campañas de educación sexual.

¿CONSECUENCIAS NEGATIVAS?

“La educación sexual, cuando es dada en los colegios, los y las adolescentes tienden a postergar el inicio sexual. Más bien, cuando ya tienen relaciones sexuales, lo que hace ese tipo de intervención es que a esta relación sexual sea segura”, señaló Chávez.