Dina Boluarte sobre posibles protestas: "Antes hay que conversar"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció ante el anuncio de eventuales movilizaciones en contra de su gobierno, las cuáles estarían previstas a realizarse antes y durante las Fiestas Patrias.

Al respecto, la jefa de Estado indicó que "no hay necesidad de bloquear carreteras", y reiteró que su gobierno se encuentra abierto al diálogo y con el compromiso de recibir "con los brazos abiertos" a todos por igual.

“No tenemos necesidad de bloquear carreteras. Dialoguemos, en ese diálogo abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores. Siempre hemos dicho que atendemos y los recibimos con los brazos abiertos para poder dialogar. Si en caso en ese diálogo hubiera entrampamientos, ahí en ese caso se justificaría una salida de protesta, pero antes hay que conversar y haber agotado las vías. No podemos salir a bloquear carreteras o hacer actividades violentas que no ayudan a la imagen del país”, dijo.

SOBRE MENSAJE A LA NACIÓN

Asimismo, Boluarte Zegarra se refirió a su mensaje a la Nación por 28 de julio e indicó que en su presentación ante el Congreso de la República rendirá cuentas de los avances registrados entre julio del año pasado hasta la fecha, principalmente, en materia económica.

“Los números presentados son importantes e impactan en la recuperación de la economía, en mayo alcanzó un crecimiento de 5,04 %, una tasa que no se registraba desde la etapa de prepandemia. Estamos ante el año de la recuperación económica de la patria”, sostuvo.