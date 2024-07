¿Amor en Perú Libre? Kelly Portalatino sobre cariñoso audio de Vladimir Cerrón: "Me siento halagada"

Pese a los recientes cuestionamientos sobre su vínculo con el prófugo Vladimir Cerrón tras los destapes de Panorama, la congresista de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, se refirió sobre el “cariñoso” audio que le dedicó el exgobernador de Junín, indicando que se siente “halagada” por sus palabras.

"Particularmente sobre estos audios yo me siento halagada que una persona culta, una persona líder de un partido político y también catalogado de izquierda socialista internacional tenga una situación que le agrade, con eso, cualquier mujer se sentiría halagada. Yo quiero dejar en claro que no podemos generar estigmatizar a la mujer, no podemos discriminar a las mujeres sinceramente", sostuvo a la prensa, según La República.

POLÉMICOS AUDIOS EN PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD

En el material difundido en el portal periodístico el Búnker, se escucha inicialmente a una persona que se identifica como “el viceministro de Hidrocarburos”, aparentemente Rafael Reyes, confesarle que siempre la ha considerado y querido mucho.

“Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”, se le escucha decir.

Luego interviene Cerrón: “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, caraj*. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”.

“Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”, agregó el presunto viceministro.

Luego, Cerrón añade: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”.