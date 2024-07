Congresistas piden cambios en el Gabinete antes del 28 de julio: estas son las carteras más cuestionadas

Ante los cuestionamientos y pedidos desde el Legislativo, el premier, Gustavo Adrianzén, descartó que vayan a producirse cambios en su gabinete de cara a la celebración por Fiestas Patrias; no obstante, diversos congresistas consideran que hay ciertas carteras que deberían ser reorganizadas.

“Con relación a los cambios, no hemos previsto ningún cambio en el Consejo de Ministros. Todos los ministros, incluido el que habla, están en permanente evaluación. Ahora para el 28 de julio, si la preocupación es que vayan a haber cambios, no van a haber cambios”, dijo ante la prensa.

CARTERAS CUESTIONADAS

Parlamentarios de Somos Perú, Avanza País, Podemos Perú y Acción Popular señalaron al Comercio que deben producirse cambios en las siguientes carteras: Educación, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Vivienda, Salud y Desarrollo e Inclusión Social.

El día de ayer, martes 16 de julio, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra los ministros de Educación (Minedu), Morgan Quero, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ángela Hernández, por presunta discriminación en agravio de los niños de las comunidades nativas Awajún y Wampi del Amazonas, quienes habrían sido abusados sexualmente por sus profesores.

“Definitivamente Mujer y Educación por el tema de Condorcanqui, me parece muy grave [...] No solo la respuesta ha sido insuficiente sino tardía. El que ha ido después de un mes es Quero, la ministra de la Mujer aún no va y la presidenta menos. La importancia que le han dado a este tema es realmente lamentable”, señaló el parlamentario Edward Málaga al citado medio, quien agregó que también se debería evaluar la cartera de Interior, haciendo referencia a que Vladimir Cerrón sigue prófugo y el alto índice de inseguridad que atormenta al país.

Por su parte, el legislador Ilich López consideró que uno de los ministros que deben dejar su cargo son los de Educación, Energía y Minas, al igual que Hania Pérez de Cuéllar, de la cartera de Vivienda.

“Ha demostrado que no conoce el sector, sobre todo el de saneamiento”. “Ha habido una pelea que da vergüenza entre el director de Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) y el propio ministerio (Vivienda). Jamás en la historia del Perú se ha visto la falta de liderazgo en un tema tan sensible como la dotación del servicio de agua”, indicó sobre Pérez de Cuéllar.

El congresista Carlos Zeballos mostró una postura similar a la de su colega López, agregando que también debe haber cambios en el Midis y el Minsa.