Edward Málaga pide que "la izquierda cómplice de Castillo" no integre la nueva Mesa Directiva

El congresista y recientemente incorporado a la bancada de Avanza País, Edward Málaga, se pronunció sobre lo que serán las elecciones de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo viernes 26 de julio.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario analizó a los posibles candidatos a la Presidencia del Congreso y vio con buenos ojos la postulación de Norma Yarrow, quien ahora integra la bancada de Renovación Popular.

"Yo he visto con simpatía la postulación de Norma Yarrow. No sabemos si eso encontraría un consenso dentro del Congreso, habrá que ver. Dentro de APP, a pesar de que no soy muy afecto a que APP siga en la mesa, por lo que ya se ha visto, rescataría a Lady Camones. Y dentro del fujimorismo, que también se ha hablado, está Patricia Juárez, como persona muy competente", dijo.

NO QUIERE A CONRESISTAS CASTILLISTAS

Para Málaga Trillo, la nueva Mesa Directiva no debería tener entre sus miembros a congresistas que forman parte de "la izquierda cómplice" del vacado expresidente, Pedro Castillo Terrones, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión.

"Todo va a depender de las negociaciones y el balance de fuerzas políticas. Yo considero, personalmente, que la izquierda cómplice de Castillo no debería estar siquiera presente en la Mesa", sostuvo.