Pedro Castillo oficializa su candidatura presidencial a las elecciones del 2026

En una reciente entrevista, el abogado de Pedro Castillo, William Paco Castillo, reveló que el exmandatario presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la documentación necesaria para inscribir su partido ‘Todo con el Pueblo’ donde ejercerá como el postulante al cargo presidencial en las elecciones 2026.

Asimismo, Paco Castillo precisó que en este caso el exjefe de Estado puede volver a tentar al máximo cargo del Perú, debido a que en estos momentos la presidenta es Dina Boluarte y no aplica la figura de la reelección con Castillo Terrones.

“Ha inscrito su candidatura. Él, sufriendo detención, me ha manifestado que va a encabezar la lista para presidir esta República por segunda vez. Dirán cómo va a postular si ya fue presidente y no hay reelección. Ese es otro tema. No hay reelección inmediata, en este momento Castillo no es el presidente, es la señora (Dina) Boluarte, por lo tanto no habría reelección inmediata”, precisó.

¿HUBO DELITO DE REBELIÓN?

A más de un año del golpe de Estado de Pedro Castillo, William Paco manifestó que en ningún momento hubo delito de rebelión, debido a que no se concretó el cierre de instituciones.

“En ningún momento disolvió las instituciones, siguieron funcionando. El tema político, el tema del Golpe de Estado, aquí el de rebelión, el delito tiene elementos típicos, no basta con que yo diga que voy a disolver, ese delito tiene que consumarse, y se consuma cuando se cierran las instituciones”, sostuvo.