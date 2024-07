Congresista Jorge Morante presentó su renuncia a Fuerza Popular "por motivos personales"

El congresista de la República, Jorge Morante Figari, confirmó este lunes 15 de julio, que presentó su renuncia irrevocable a su militancia del partido político, Fuerza Popular.

Mediante un documento enviado a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el legislador explicó que su salida se debe a "motivos estrictamente personales".

NIEGA HABER RENUNCIADO POR ALBERTO FUJIMORI

En declaraciones para Canal N, el parlamentario negó que su decisión de renunciar a Fuerza Popular tenga que ver con la posible candidatura presidencial del exmandatario, Alberto Fujimori.

"Mi decisión, en ese sentido, no ha tenido para nada que ver con ese tema (la candidatura de Alberto Fujimori). (Él) tiene todo el derecho de hacerlo y estaría muy bien que una persona con muchos pantalones para hacer estas cosas y devolver la paz a la ciudadanía", dijo.

NEGOCIACIONES CON BANCADAS

Por otra parte, Morante descartó que se haya concretado su incorporación a Somos Perú y añadió que ha recibido invitaciones de diversas bancadas: "Son decisiones más de tipo profesional que personal [...] ¿Se está yendo a Somos Perú? No puedo confirmar nada porque todavía no hay nada, pero hay varias organizaciones que me han invitado", sostuvo.