Keiko Fujimori confía que Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta en las elecciones del 2026

En reciente entrevista con El Comercio, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, manifestó nuevamente su deseo de que su padre, Alberto Fujimori Fujimori, asuma la futura candidatura presidencial de su partido político para las elecciones generales de 2026.

“Aspiro a que mi padre sea el candidato”, manifestó Fujimori Higuchi, señalando que fue su progenitor, de 85 años, quien le expresó inicialmente su deseo de volver a la vida política, incluso, conociendo los riesgos a los que se exponía en una campaña electoral.

CANDIDATURA AL SENADO

Asimismo, dijo que si su padre se postula, ella no formará parte de la plancha electoral. “Lo que sí he decidido es que, si va como candidato presidencial, yo no voy en la plancha”. Pero se mostró dubitativa respecto a una posible candidatura al Senado de la República.

Finalmente, consultada si el interés para que Alberto Fujimori sea candidato es para recuperar los votos ‘albertistas’, la lideresa de Fuerza Popular solo aseguró con vehemencia que volverá a conversar sobre el tema “cuando Alberto Fujimori llegue a segunda vuelta”.