Keiko Fujimori a favor de que su padre sea candidato presidencial y ella no integraría plancha electoral

Keiko Fujimori reiteró, en reciente entrevista con RPP, que le gustaría que su padre, el exmandatario Alberto Fujimori Fujimori, sea el candidato presidencial de Fuerza Popular, en los comicios generales del 2026.

“Él no lo ha anunciado todavía, pero a mí sí me gustaría que sea el candidato presidencial del partido”, indicó. Adelantando que en caso se concrete esta política idea, ella no lo acompañaría en la futura plancha electoral.

IMPEDIMENTOS LEGALES

“Yo preferiría no estar en esa fórmula presidencial. Yo creo que mi rol, como titular del partido Fuerza Popular, lo ayudará a armar los equipos (…) no descarto otras posibilidades” que lo evaluará más adelante, manifestó.

Respecto a los impedimentos legales que tendría su progenitor, de 85 años, para ser postulante presidencial, Fujimori Higuchi señaló que ese es un tema que lo tienen de comentar los abogados de su padre más adelante.