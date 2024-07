Ruth Luque desmiente a Morgan Quero: "No es cierto que la Comisión de Pueblos Andinos lo citó de un día para otro"

La congresista de la República, Ruth Luque, respondió al ministro de Educación, Morgan Quero, quien señaló en televisión nacional que no asistió a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso porque lo citaron "de un día para otro" por el caso de los abusos sexuales contra las niñas Awajún.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la parlamentaria, quien es presidenta del referido grupo de trabajo, aseguró que el titular del Minedu ha mentido con tales declaraciones e indicó que la Comisión que preside lo citó con anticipación.

"El ministro Morgan Quero ha mentido en vivo y en directo. No es cierto que la Com. Pueblos Andinos AAAE que presido haya citado de un día para otro, se remitieron varios oficios con anticipación, e incluso uno de modo conjunto con la Com. Especial de Protección a la Infancia", se lee en el tuit.

AUSENCIA EN OTRAS COMISIONES

Asimismo, Luque Ibarra le recordó al ministro de Estado que tampoco asistió a las Comisiones de la Mujer y Educación, respectivamente, para abordar la misma problemática.

"Y hay que recordarle al ministro que tampoco ha asistido a la Com. Mujer, además y tampoco fue a la primera citación que le hiciera la Com. de Educación", sostuvo.