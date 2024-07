Héctor Acuña sobre regreso de Wilfredo Oscorima a APP: “No los entiendo, no piensan en el país”

Luego de que se hiciera oficial el regreso de Wilfredo Oscorima a Alianza para el Progreso (APP), el parlamentario Héctor Acuña criticó la decisión de sus hermanos para poder tener en las filas de la militancia al gobernador de Ayacucho involucrado en el denominado caso ‘Rolex’.

Asimismo, Acuña mencionó que lo que buscan en la militancia, a la que no pertenece hace más de dos años, es figurar en los diversos medios de comunicación, con la finalidad de ganar pantalla y protagonismo.

"No los entiendo, no piensan en el país, no piensan en el bienestar común, únicamente buscan creo que los fines muy individuales, considero que, si seguimos en lo mismo, ¿qué vamos a cambiar en la educación? Estamos sacrificados a seguir en lo mismo, por eso es que tenemos que hacer un llamado", sostuvo el legislador en diálogo en radio Exitosa.

UN SOLO OBJETIVO

Héctor Acuña considera que la unión de Wilfredo Oscorima a Alianza para el Progreso tiene el objetivo de poder criticar a la agrupación política. "Parece que ha sido tendencia, pero para criticar al partido".