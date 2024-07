Ministro Santiváñez: nuevo audio revelaría que pidió información sobre investigación contra Harvey Colchado

El ministro Juan José Santiváñez habría solicitado la resolución de la Inspectoría de la Policía Nacional con la que abrieron indagación a Harvey Colchado Huamaní, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), así lo revelaría un audio.

La información fue presentada por el programa Punto Final, la grabación es del último 25 de mayo, Santivánez Antúnez ya era titular del Interior. La entrega del documento, que es reservado, lo habría solicitado por WhatsApp a Estefano Miranda, exabogado de Colchado.

“TORITO”

“Hermano, disculpa la molestia, tú tendrás la resolución de apertura del proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder. Lo que pasa es que un amigo que es periodista, que siempre me apoya, me está diciendo que Cuarto Poder lo tiene. A ver si me puedes apoyar”, se escucha en la grabación.

Este nuevo audio revelaría el interés de Santiváñez por conocer la investigación a Colchado, por el uso del llamado "Torito" durante el allanamiento a la casa de Boluarte. Por su parte, Miranda confirmó la veracidad del audio y señaló que no remitió el oficio solicitado por el funcionario.