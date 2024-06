Alcalde Allison sobre Alberto Fujimori: Tiene impedimento legal por lo que no podrá ser candidato

El alcalde Francis Allison señaló que Alberto Fujimori no puede postular a la jefatura del Estado por tener varios obstáculos legales. Entre ellos, no ha pagado la reparación civil. Sin este pago, el Jurado Nacional de Elecciones no le dará la constancia de rehabilitación necesaria para postular.

Pero así obtuviera dicho documento, afirma el burgomaestre del distrito de Magdalena, Fujimori Fujimori tampoco puede ser candidato ya que está condenado por delitos de corrupción, y según nuestras leyes sería imposible que ello le permita postular en los comicios electorales 2026.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

"Respecto a que si él podría participar, tengo la clara convicción como abogado que soy que no puede participar porque hay normas en el Perú. Primero, no está habilitado porque para ser rehabilitado debe pagar la reparación civil, algo que no ha sucedido", expresó Allison a Exitosa.

Pese a que el padre de Keiko Fujimori (lideresa de Fuerza Popular) está a la espera de una cirugía tras sufrir una fractura de cadera, ha expresando públicamente su interés por "trabajar en favor de los peruanos". Esto, según una reciente carta dirigida a un periodista del diario 'El Comercio'.