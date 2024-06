Alcalde Rafael López Aliaga sobre una eventual postulación presidencial: Es muy prematuro

Pese a sus constantes viajes a distintas regiones del país para conversas con dirigentes locales, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, asegura que su candidatura presidencial no es una opción en este momento.

'Si viera que no hay voluntad política de nadie de asumir este rol, bueno, te lo pensaría, pero es muy prematuro', declaró el burgomaestre metropolitano, destacando que por ahora solo está buscado ciudadanos comprometidos con la patria.

BUSCA CANDIDATOS

Como se sabe, López Aliaga ha comenzado a convocar a posibles candidatos para las próximas elecciones generales, y no descartó la posibilidad de una alianza con el conocido empresario Carlos Añaños, del partido Perú Moderno, informa Canal N.

'Sí, estamos conversando. Me encantaría que participe activamente en la política peruana y que defina qué desea; si desea ser presidente del Perú, vicepresidente o senador. Todavía no me he expresado en esa posición', añadió López Aliaga.