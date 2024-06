Ministro del Interior sobre la Diviac: “La presidenta no ha tocado el tema de desactivarla”

En una entrevista a un medio local, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez reveló que la presidenta Dina Boluarte no se ha referido hasta el momento sobre una eliminación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

"A mí la presidenta no me ha tocado el tema de la Diviac (…) Se está imputando equivocadamente que existiría una intensión de desactivar o desaparecer a la Diviac y eso no es así, no estamos en contra", declaró en Canal N.

SILENCIO DE HARVEY COLCHADO

Ante el silencio del exjefe de la Diviac, Harvey Colchado a los medios de comunicación, el titular del Mininter señaló que él no es el encargado de dar permiso a un policía para que rinda algún tipo de declaración.

"Yo no he hecho ninguna acusación contra el coronel Harvey Colchado. La Diviac no es Colchado (...) Tampoco ataco a la dirección, ataco la instrumentalización. No he atacado a Colchado (...) Quien autoriza hablar a un policía es el comandante general de la PNP, no el ministro (del Interior)", enfatizó.

Cabe mencionar que, hace unos días por medio de un video en redes, el ministro del Interior sostuvo que se destinó más de 70 millones de soles a la Diviac en los últimos casi 5 años, pero no han visto ningún tipo de avances.

“Desde el año 2019 hasta 2024 han recibido 72 millones de soles sin que se tengan operativos con grandes resultados y que presumiblemente hayan utilizado los fondos para realizar operaciones sospechosas”, expresó.