PPK sobre Alberto Fujimori: "Si no hubiera hecho el indulto, mi gobierno hubiera terminado en 5 años y no en 2"

El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció sobre el indulto que le concedió al también exmandatario, Alberto Fujimori, durante su gobierno en el año 2017, antes de renunciar al cargo.

En entrevista para el diario El Comercio, el exjefe de Estado señaló que, debido a su decisión de otorgar el indulto a Fujimori Fujimori, no pudo culminar los 5 años de su gobierno, debido a que esto ocasionó que perdiera el respaldo de las bancadas de izquierda en el Congreso.

"Si yo no hubiera hecho el indulto, mi gobierno hubiera terminado en cinco años, no en dos. O sea, fue un gran sacrificio que hice porque perdí todos los votos de la izquierda en el Congreso que me habían ayudado en la primera vacancia", dijo.

NO SE ARREPIENTE

Pese a lo antes mencionado, Kuczynski Godard aseguró que no se arrepiente de haber concedido el indulto a Alberto Fujimori porque, a su criterio, "era lo correcto": "Uno se arrepiente de muchas cosas en la vida, pero yo hice lo que mi conciencia pensaba que era justo", sostuvo.