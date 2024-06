PPK sobre candidaturas de Alberto Fujimori y Antauro Humala: "¿No tenemos algo mejor?"

Pedro Pablo Kuczynski opinó sobre la situación actual que vive el Perú, además de diversos actores políticos como Keiko Fujimori, Martín Vizcarra, Rafael López Aliaga, entre otros. PPK también dejó algunas reflexiones sobre las posibles candidaturas a la presidencia de Alberto Fujimori y Antauro Humala en el 2026.

"No tengo las ideas claras sobre eso. Yo he leído lo que dice Aníbal Quiroga y, según eso, no puede presentarse porque el indulto fue humanitario, no fue un perdón a lo que supuestamente hizo. Sí creo que él fue condenado injustamente. Todo era acciones mediatas, que inspiró esto, que inspiró lo otro, pero en ningún momento se demostró que en Barrios Altos él ordenó; lo mismo en La Cantuta", señaló durante entrevista a El Comercio en referencia al también expresidente del Perú.

Sobre la postulación de Antauro Humala dijo: "Está asociado en la mente de la gente con el asesinato de cuatro policías en el puente de Andahuaylas. Eso fue dirigido por él y se vio en la televisión. Es cierto que él ha hecho su cárcel y todo, pero son asesinatos. En Estados Unidos nadie elegiría a alguien que ha sido acusado de asesinato. Yo creo que en el Perú tenemos una población de 33 millones de personas y no necesitamos depender de dos candidatos como Antauro y Fujimori. ¿No tenemos algo mejor? Estamos perdiendo la brújula aquí".

MENSAJE A KEIKO FUJIMORI Y MARTÍN VIZCARRA

El exmandatario también se dio tiempo para cuestionar a Keiko Fujimori y de paso enfatizó que se arrepiente de haber llevado en su plancha presidencial a Martín Vizcarra.

"No la conozco muy bien. La he visto unas cuantas veces, pero creo que Keiko tiene algunos problemas psicológicos. Le abrió la puerta a Castillo y le abrirá la puerta a Antauro. El fujimorismo ha fregado al Perú. Corrijo, no fue el fujimorismo; Keiko fregó al Perú. Por eso la gente no le da el triunfo", agregó PPK sobre la lideresa de Fuerz Popular.

En tanto, sobre Martín Vizcarra señaló: "Yo prefiero no comentar sobre Vizcarra. Fue un gravísimo error ponerlo en la plancha. Es una persona que no dice la verdad, que miente mucho".