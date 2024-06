Así reaccionó canciller tras crítica del embajador de Canadá a proyecto contra las ONG

En el marco de la celebración por los 80 años de relaciones entre Perú y Canadá, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea envío un mensaje a su par canadiense durante su discurso, por formar parte de las naciones que buscar entrometerse en temas internos, haciendo referencia al proyecto que buscaría regular a las ONG en el Perú.

“Me pregunto acaso entonces si la mejor manera de reflejar las relaciones es hablar de proyectos, incluso si fueran leyes. Como dije en una pequeña declaración, yo no le indicaría al embajador en Italia que se pronuncie de una u otra manera respecto a lo que disponga el Congreso de Italia. La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar. Esta será posiblemente la última vez que me refiera”, enfatizó González-Olaechea.

"Ese diálogo, para hablar de amistad, tiene que ser franco y respetuoso. Yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante o me cuesta cultivar esa amistad, que profundamente apreció en el caso de Canadá. Hablando en términos hipotéticos y condicionales, supimos de algunos pronunciamientos que no fueron los más felices, que no fueron los más oportunos, porque se refirieron a un proyecto, ni siquiera a una ley", agregó.

En la lista de invitados a la residencia del canciller de Canadá en el Perú tmbién se encontraban Jorge Leon Benavides, presidente de la Cámara de Comercio Canadá Perú y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); además de congresistas, directores, empresarios, entre otros