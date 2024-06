López Aliaga descarta renunciar a la Alcaldía para postular a la Presidencia: "Me quedan 2 años de trabajo"

El alcalde de Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, descartó un posible adelanto de su renuncia al Sillón Municipal, para poder participar en las próximas elecciones presidenciales del año 2026.

En una conferencia de prensa, tras firmar una alianza entre su partido y el movimiento Esperanza Región Amazónica, el burgomaestre aseguró que no podría adelantar su renuncia al cargo porque "le quedan 2 años de bastante trabajo".

"Me quedan todavía dos años de bastante trabajo. Yo no voy a adelantar ninguna renuncia, en política no hay que ser ingenuos. Yo sigo trabajando en mi función", manifestó López Aliaga en sus declaraciones ante los medios.

ARREMETE CONTRA SALAS ARENAS

Asimismo, López Aliaga criticó duramente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, por permitir que tantos partidos postulen a los comicios del 2026 y lo tildó de "marxista".

"Hay tal dispersión de movimientos regionales y de partidos políticos que tenemos que unirnos, sino en la cartilla para votación ustedes van a tener 80 posibilidades, es una chifladura que ha creado el señor Salas Arenas, está creando un caos, porque de eso viven esos marxistas, leninistas maoístas", cuestionó.