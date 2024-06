Jorge Chávez Cresta: denuncian a exministro de Defensa por maltrato físico y psicológico

El extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) de Dina Boluarte, Jorge Chávez Cresta fue denunciado el pasado 20 de mayo por su expareja por el presunto delito de violencia física y psicológica.

De acuerdo a Cuarto Poder, Tamara Gutiérrez presentó evidencias de la agresión que ejerció el exministro en su contra, por lo que todo fue registrado en un video.

“Me he sentido humillada, despreciada (...) he sentido que ya no podía más. Han sido meses en cama”, fueron las declaraciones de Gutiérrez en el dominical.

HECHOS

En las imágenes que compartió Tamara Gutiérrez se observa al extitular del Mindef en una discusión y quejas de dolor de la supuesta víctima, quien después reveló que Jorge Chávez Cresta le había causado algunos moretones en los brazos.

Cabe mencionar que, Chávez Cresta inició su relación con esta joven de 26 años en 2017 y fue la mujer que lo acompañó cuando fue designado como ministro de Defensa en el mandato de Martín Vizcarra y Dina Boluarte.