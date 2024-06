Ministro Juan José Santiváñez: La Fiscalía de la Nación se atribuye facultades que no le competen

El ministro Juan José Santiváñez cuestionó a la Fiscalía de la Nación por sus recientes pronunciamientos sobre proyectos de ley aprobados por el Parlamento Nacional, y señaló que no debería atribuirse facultades que no le competen.

"El Ministerio Público no es poder del Estado. El Ministerio Público es una institución encargada de la persecución penal. Los tres poderes del Estado son tres, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ministerio Público no debería atribuirse facultades que no le competen", declaró.

ADECUADOS REQUERIMIENTOS



Por otro lado, el titular del Interior indicó que la Fiscalía de la Nación le hace daño a la ciudadanía cuando no realiza adecuados requerimientos de detención y deja libre a peligrosos delincuentes porque no existen "suficientes" pruebas.

"El Ministerio Público no le hace daño a la Policía, le hace daño al ciudadano porque el encargado de la persecución penal son ellos. La Fiscalía le hace daño a la sociedad cuando no efectúa adecuados requerimientos de detención, cuando da libertad a delincuentes porque sostiene que no hay suficientes elementos, etc.", agregó.