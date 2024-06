Premier Adrianzén critica a Harold Forsyth por demanda contra Boluarte: "No tiene ningún fundamento"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció luego que el exrepresentante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, anunció que presentará una demanda contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional, por presunta violación sistemática de los derechos humanos en su gestión.

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial arremetió contra el exrepresentante peruano ante la OEA e indicó que las declaraciones de Forsyth, sobre las muertes en las protestas, se dan "desde la profunda ignorancia".

"Solo justifico esas declaraciones a partir desde la absoluta ignorancia. Y lo digo de la manera más enfática porque cualquier que tenga un mínimo conocimiento jurídico se daría cuenta de que en este país no solamente no hubieron violaciones sistemáticas a los DD. HH. como consecuencia de las violentas protestas organizadas por los seguidores de los golpistas, sino que, lo más grave, es que pretender llevar a la Corte Penal Internacional a la presidenta no tiene ningún fundamento", dijo.

De igual forma, Adrianzén Olaya, contrario a los que arrojaron los resultados del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que las muertes que se dieron durante las violentas protestas contra el gobierno de Boluarte Zegarra fueron "hechos aislados" y que por esa razón "se descarta una política sistemática de represión".